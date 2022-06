Kritciuk perto do regresso ao Gil Vicente

Depois de uma época ao serviço do Zenit, Kritciuk está muito próximo de regressar ao Gil Vicente. Devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o guarda-redes prepara-se para deixar o seu país e assinar por três anos pelos galos.De acordo com informação recolhida por Record, o guarda-redes, de 31 anos, teve diversas abordagens de Portugal, mas a sua vontade passa apenas pelo regresso ao Gil Vicente, clube que representou no início da época passada. Chegado a Barcelos em 2020/21 a custo zero, proveniente do Belenenses SAD, Kritciuk fez apenas seis jogos pelos barcelenses, tendo-se transferido depois por 2 milhões de euros para o Zenit. A esse valor foram ainda acrescentados cerca de 500 mil euros devido à concretização de objetivos.Pelo Zenit, o guardião, que teve uma lesão complicada durante a época, realizou 11 jogos. Em Portugal, Kritciuk já atuou também no Sp. Braga e no Rio Ave.