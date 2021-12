Léautey está aí para a luta

Face ao rendimento de Fran Navarro e Samuel Lino, não é fácil para os restantes avançados do Gil Vicente mostrarem serviço, mas Léautey não vira a cara à luta. O francês, de 25 anos, estreou-se a marcar esta época com o decisivo tento no Estádio Capital do Móvel, anteontem, que valeu 3 pontos à sua equipa, já aos 90’+5. Após um início de época difíci, no qual esteve afastado durante dois meses devido a lesão, o avançado está a mostrar serviço nos últimos encontros. Antes do tento contra o P. Ferreira, fez duas assistências nas duas jornadas anteriores.