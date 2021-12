Lesão de Pedrinho não terá passado de um susto

Pedrinho foi substituído devido a lesão no jogo frente ao Famalicão, mas, ao que tudo indica, a situação do médio não inspira especiais cuidados.Apesar de ter sido rendido por Matheus Bueno após ter apresentado queixas na zona da anca, o camisola 8 do Gil Vicente já estava restabelecido no final da partida. O jogador, de 28 anos, será reavaliado esta terça-feira no regresso da equipa aos trabalhos, no entanto, a sua disponibilidade para o embate com o P. Ferreira, agendado para sexta-feira, não deve estar em causa.De resto, Pedrinho voltou a assumir-se com um dos destaques do Gil Vicente na goleada aplicada pelos barcelenses anteontem. Mesmo não tendo marcado nem assistido, o médio iniciou as jogadas dos dois primeiros golos, num sinal claro da preponderância que tem na equipa.