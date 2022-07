Lucas Barros: «Nem pensei duas vezes em fazer parte desta história linda»

O Gil Vicente oficializou a contratação de Lucas Barros, lateral esquerdo de 22 anos que na época passada foi um dos elementos nucleares na manobra do Sp. Covilhã, sendo que o brasileiro vinculou-se à formação de Barcelos até 2025."Fiquei muito feliz quando surgiu esta oportunidade. Acompanhei de perto o excelente desempenho que o Gil Vicente obteve na época passada e nem pensei duas vezes em também poder fazer parte desta história linda", confidenciou Lucas Barros à comunicação gilista, garantindo que a época de adaptação na Covilhã, naquele que foi o seu primeiro ano no futebol europeu, também serviu de evolução: "Quando vim para Portugal muita coisa na minha carreira mudou. No Brasil estava habituado a um futebol mais solto e aqui tive de aperfeiçoar o sentido tático".Encantado com a receção em Barcelos, Lucas Barros garante "ser mais um elemento para tentar ajudar a equipa dentro de campo". "Prometo garra e dedicação. Com o apoio de todos os adeptos vamos retribuir as alegrias que nos transmitem", asseverou o novo reforço gilista