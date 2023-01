Lucas Cunha abre vaga na defesa do Gil Vicente

Lucas Cunha viu o quinto cartão amarelo na Liga Bwin e é baixa para o jogo do Gil Vicente com o Boavista. A indisponibilidade do central tem ainda maior impacto se se tiver em conta que Rúben Fernandes tem estado lesionado, sendo que a situação do capitão terá de ser avaliada durante a semana. Né Lopes é também opção para fazer parelha com Tomás Araújo.