Lucas Cunha adora estrutura do Gil Vicente

Lucas Cunha tem conquistado o seu espaço no plantel de Ricardo Soares através de “muito trabalho”, assume o próprio central.

O reforço admite estar surpreendido pela “boa estrutura” do Gil Vicente. “Este clube tem tudo para fazer uma boa época”, disse o brasileiro que chegou a Portugal pelas portas do clube que vai enfrentar na segunda-feira, o Sp. Braga. “É uma equipa que conheço bem. Sei que temos de estar muito concentrados e focados em vencer, porque temos qualidade para ficar com os três pontos”, asseverou.