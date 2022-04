Lucas Cunha de novo castigado e Rúben Fernandes só com um amarelo: a explicação de Ricardo Soares

Depois de ter visto o nono cartão amarelo na presente edição da Liga Bwin, Lucas Cunha é baixa no Gil Vicente para o jogo com o Famalicão. Por seu lado, Rúben Fernandes, companheiro do brasileiro no eixo defensivo, tem apenas um cartão amarelo na Liga e soma apenas cinco faltas, numa situação que Ricardo Soares abordou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta sexta-feira."O Gil Vicente tem vindo a eliminar um conjunto de crenças que estão estipuladas. Normalmente diz-se que as equipas fortes são muito faltosas e nós estamos em 5º lugar sendo a equipa com menos faltas na 1ª Liga. Isso ajuda a explicar o facto de o Rúben ter poucas faltas, a agressividade tem a ver com a intensidade que se coloca na ação e não com o 'dar porrada'. Não sei precisar, mas o Lucas tem alguns cartões por protestos, é uma questão que já falei com ele e ele sabe que tem de melhorar. O Rúben é mais experiente e penso que não tem tanto a ver com as faltas em si, mas sim com os comportamentos que levam aos cartões. Tentamos ter um jogar limpo e que valorize o espetáculo", referiu o técnico.Diogo Silva deve ser chamado ao onze dos galos.