O central Lucas Cunha está prestes a deixar o Gil Vicente para regressar ao Brasil, confirmou. O brasileiro, de 26 anos, vai rumar ao Red Bull Bragantino, formação orientada por Pedro Caixinha.Lucas Cunha chegou a Barcelos no verão de 2021, proveniente do Sp. Braga, num regime de partilha de passe. Nesse sentido, os bracarenses terão direito a receber metade da verba envolvida neste negócio, que rondará, ao que tudo indica, os 1,5 milhões de euros.Em época e meia no Gil Vicente, Lucas Cunha assumiu o estatuto de titular indiscutível, realizando 59 partidas e apontando quatro golos.Para o seu lugar, tal como Record noticiou esta manhã, deverá chegar Gabriel Pereira, do Vilafranquense.