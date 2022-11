Lucas Cunha e Kevin Medina ficam de fora para o jogo com o Benfica

O central Lucas Cunha foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com dois jogos de suspensão por ter sido expulso na eliminatória da Taça de Portugal disputada frente ao Arouca, ao passo que o espanhol Kevin Medina, que também foi expulso, acabou por ser penalizado com um jogo de castigo, pelo que ambos são cartas fora do baralho para a visita ao Benfica.

O organismo justificou as diferentes penas com a gravidade das respetivas infrações, mediante o relatório do árbitro, sendo que "Kevin Medida agarrou um adversário cortanto uma clara oportunidade de golo", ao passo que Lucas Cunha vai cumprir dois jogos na bancada porque " atingiu um adversário com a sola da bota na coxa do adversário sem se verificar disputa de bola".

Já o jogo de suspensão aplicado ao adjunto Rafael Vieira diz respeito "a comportamento irresponsável, saindo do banco técnico com os braços no ar em forma de protesto e aos berros".