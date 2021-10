Lucas Cunha: «Temos qualidade para ficar com os três pontos»

Lucas Cunha é uma das novas caras do Gil Vicente para esta temporada e o defesa central conhece bem a equipa que vai defrontar, esta segunda-feira, na nova casa. O Sp. Braga foi o primeiro clube do brasileiro em Portugal, após este chegar dos juniores do Mirassol.





"O Sp. Braga é uma equipa que conheço bem. Sei que temos de estar muito concentrados e focados em vencer, porque temos qualidade para ficar com os três pontos. Sabemos que vai ser uma partida difícil", revelou o jogador de 24 anos, tendo já feito três partidas oficiais pelos arsenalistas em 2019/20.Em Barcelos, o natural de Três Lagoas, no Brasil, diz estar surpreendido com "uma estrutura tão boa" do clube, e que a formação liderada por Ricardo Soares "tem tudo para fazer uma boa época"."Queria jogar mais na 1ª Liga, mas não foi fácil. Conquistei o meu espaço através do trabalho mas, para o manter, tenho de continuar a trabalhar" disse o brasileiro.O internacional sub-20 pelo Brasil também falou sobre a sua experiência nas camadas jovens da seleção canarinha, onde jogou em 2016. "Foi uma emoção gigante. Nunca pensei que seria chamado e ir foi uma surpresa incrível. Só espero voltar um dia a vestir aquela camisola" revelou Lucas Cunha.