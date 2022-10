Luz verde ao início das obras do complexo desportivo anexo ao estádio do Gil Vicente

Depois de vários anos de indefinição, a construção do Complexo Desportivo Cidade de Barcelos vai agora avançar. O presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Mário Constantino, assinou, com o consórcio que venceu o concurso para a execução da obra, o auto de consignação, pelo que o arranque do projeto acontecerá no prazo máximo de 15 dias.A obra contempla a construção de dois campos de treino (um sintético e outro de relva natural), que servirão maioritariamente de apoio às camadas jovens do Gil Vicente, e de um bancada para o público, num investimento a rondar os 2,3 milhões de euros. "Sinto-me muito feliz por dar cumprimento a mais uma promessa eleitoral. Esta semana é particularmente especial, porque de uma assentada arrancam duas obras de grande envergadura e importância para Barcelos. Amanhã iniciam os trabalhos da Ciclovia e hoje demos o passo que faltava para o início da 2ª fase do Complexo Desportivo de Barcelos", explicou o presidente Mário Constantino aquando da assinatura do projeto.Francisco Dias da Silva, presidente dos galos, também manifestou o seu agrado com o início do projeto: "Há muito tempo que ambicionávamos que este projeto se concretizasse, porque além de ser importante para o desenvolvimento desportivo do Gil Vicente, também é igualmente importante para a cidade e concelho."Os dois campos estarão localizados a norte do Estádio Cidade de Barcelos, numa área de cerca de 25 mil metros quadrados.