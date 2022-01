Maidana não deve continuar

Chegado no verão, por empréstimo do Atlético Mineiro, Iago Maidana estará prestes a regressar ao Brasil, segundo a imprensa daquele país. Ao que tudo indica, o destino do jogador de 25 anos será o América. No Gil Vicente, o central cumpriu apenas dois jogos, contra o Condeixa e o Leça, na Taça.