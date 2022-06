A mudança iminente de Ricardo Soares para o Al-Ahly, emblema do Egito, teve uma grande quota parte de mérito do próprio, em função do trabalho desenvolvido no Gil Vicente, mas também teve mão de um outro português, que deixou marca no clube.Trata-se de Manuel José, técnico que orientou o emblema do Cairo durante oito anos. Ora, segundo a imprensa egípcia, o treinador, de 76 anos, esteve envolvido no processo, ao dar o aval à contratação de Soares quando questionado pela estrutura do clube.Segundo as informações divulgadas, Manuel José terá deixado elogios a Ricardo Soares, dizendo que este "é um treinador adequado" ao lugar.