Foi sem grande história que terminou a passagem de Marcelo dos Santos pelo Gil Vicente. O avançado, que chegou ao Minho no início da época passada, rescindiu com os galos, com quem tinha mais um ano de contrato, e já foi apresentado como reforço do San Fernando.O jogador, de 24 anos, diz assim adeus aos barcelenses depois de ter feito apenas três jogos com a camisola do clube. Pouco utilizado na primeira metade da temporada, Marcelos dos Santos foi cedido ao East Bengal, da Ínida, no mercado de inverno.Com o ingresso no San Fernando, o avançado regressa a uma competição que conhece bem, isto na medida em que atuou na 3ª divisão espanhola entre 2019 e 2021.