Marlon oficializado no Gil Vicente: «Não estava à espera desta proposta, mas estou preparado»

Quase um mês depois dos brasileiros do Paysandu terem confirmado as negociações com os gilistas, o Gil Vicente oficializou esta quinta-feira a contratação do extremo Marlon, que assinou um contrato válido por três épocas e meias.Nas primeiras declarações com a camisola do clube, o atacante, de 25 anos, mostrou-se convicto de que vai ter sucesso na sua estreia no futebol europeu. "Esta é a minha primeira experiência fora do Brasil e acredito que vai dar certo. Fiquei muito feliz com o interesse do Gil Vicente. É o sonho de todos jogadores brasileiros jogar na Europa", disse, aos meios do clube, confessando que "não estava à espera" da proposta do clube português. Ainda assim, garantiu: "Acredito que veio no momento certo e estou preparado."Na época passada, Marlon apontou 16 golos e três assistências em 43 jogos, registo inesperado, mas ao qual o brasileiro pretende dar seguimento. "Nunca fui de fazer muitos golos, mas na temporada passada fiz um bom trabalho no Paysandu e espero dar continuidade, fazendo golos e assistências para ajudar a equipa do Gil", atirou.Apesar da vontade ajudar a equipa dentro de campo, o extremo reconheceu que precisa de se adaptar à equipa. "Estou-me a sentir muito bem. Tenho uma enorme vontade de entrar dentro de campo, mas é preciso ir passo a passo, sabendo que a época aqui vai a meio e eu estava de férias. Tenho que evoluir para, no momento certo, dar o meu contributo", explicou, antes de finalizar: "Prometo aos adeptos muito profissionalismo, dentro e fora de campo, e podem esperar muita garra e determinação."