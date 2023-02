Matheus Bueno anuncia rescisão com Gil Vicente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio brasileiro Matheus Bueno anunciou esta quinta-feira, através das redes sociais, a desvinculação do Gil Vicente, desejando "boa sorte" ao clube da Liga Bwin.

"Hoje encerro o meu vínculo com o Gil Vicente. Só queria agradecer tudo o que fizeram por mim no tempo em que estive aqui. Obrigado e boa sorte ao clube", escreveu o jogador, de 24 anos, que cumpria a segunda época em Barcelos.

O Gil Vicente ainda não oficializou a saída do atleta, que chegou no início de 2020/21 ao emblema minhoto, proveniente do Coritiba.

Neste período em Barcelos, Matheus Bueno cumpriu 53 jogos, com dois golos e uma assistência.

Esta época, tanto sob o comando de Ivo Vieira, como na vigência do novo treinador Daniel Sousa, o médio brasileiro não estava a ser opção regular no 'onze' inicial, embora tendo uma utilização recorrente como suplente.