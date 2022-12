Matheus Bueno: «Temos tudo para engatar uma sequência de vitórias consecutivas»

Com um empate e uma vitória no arranque da Allianz Cup, o Gil Vicente estancou a hemorragia provocada pela larga sequência de derrotas consecutivas no campeonato. Para o médio Matheus Bueno, os resultados recentes são um sinal de que o trabalho está a ser bem feito desde a mudança no comando técnico da equipa."Desde que o treinador [Daniel Sousa] chegou, nas últimas duas semanas, temos trabalhado bem. Na Covilhã já jogámos melhor e agora em casa conseguimos ganhar, o que significa que o nosso trabalho no dia-a-dia está a ser recompensado. Com este empate e vitória, no retomar do campeonato sentimos que podemos alcançar coisas melhores", explicou o brasileiro, de 24 anos, mostrando-se otimista para o futuro: "Vamos evoluindo cada vez mais com o trabalho diário e temos tudo para conseguir engatar uma sequência de vitórias e conseguir o máximo de triunfos seguidos possíveis."Em relação à Allianz Cup, a equipa acredita no apuramento para a fase seguinte, mas o pensamento é "jogo a jogo". "Queremos sempre ganhar e o mais importante é o próximo jogo. Com estes resultados, conseguimos mais confiança e demonstrar melhor as nossas capacidades, coletiva e individualmente", sublinhou, antes de salientar a importância que uma boa prestação na prova pode ter para o regresso ao campeonato: "Acho que pode ajudar e que, com estes três jogos seguidos, vamos crescer ainda mais e atingir o nosso objetivo no fim campeonato."Matheus Bueno explicou também a abordagem do novo treinador. "Já implementou aquilo que ele quer, a agressividade e a intensidade no treino e no jogo. O objetivo é aproximar o mais possível o treino do jogo, para que fiquemos intensos e mais agressivos, e depois transportarmos isso para o jogo e conseguirmos resultados melhores", resumiu.O médio brasileiro deixou ainda uma mensagem para os adeptos: "Estamos num momento difícil e eles continuam aqui. Se continuarem a apoiar-nos, porque são eles que nos dão força, podemos melhorar e evoluir. Contamos com a ajuda deles, como contámos na época passada e neste momento não tão fácil."