Maurício Vaz: «Merecíamos mais pelo que fizemos»

Devido à expulsão de Ricardo Soares no decorrer do encontro entre Gil Vicente e FC Porto, foi Maurício Vaz quem compareceu na zona de entrevistas rápidas da Sport TV. Apesar do desaire, o treinador adjunto da formação de Barcelos sublinhou a exibição da equipa e lamentou alguma falta de sorte para segurar o empate.





"Fizemos um grande jogo. Há que dar os parabéns aos jogadores. Estivemos muito bem e discutimos cara a cara o jogo com o FC Porto, como já tínhamos feito com o Benfica. Faltou-nos sorte. Merecíamos mais", começou por dizer."Não aconteceu hoje e não tem acontecido noutros jogos. Já aconteceu com o Vizela, começamos a perder e mativemo-nos serenos e acabámos por empatar. Aconteceu com o Belenenses SAD e empatámos. Hoje também conseguimos empatar e acabámos por perder injustamente. Merecíamos mais pelo que fizemos. Estamos satisfeitos pelo que fizemos. Quero também dar os parabéns aos adeptos, foram importantes para estarmos bem no jogo. O FC Porto teve mérito. Contra os grandes, pela qualidade que têm, é normal encostaram-nos um bocado às cordas. Foi o que nos aconteceu. Estávamos preparados para ferir o FC Porto num contra-ataque ou outro. Com um bocadinho de definição podíamos ser felizes. Demos espetáculo.""Estou perto, mas estou focado no jogo. Estava muito barulho e não consigo ter perceção exata do que aconteceu. Só o mister ou árbitro podem responder", concluiu.