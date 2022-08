E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aaron Molinas, médio do Boca Juniors, estará perto de se tornar reforço do Gil Vicente, segundo as informações adiantadas pela imprensa argentina. O jogador, de 22 anos, chegará por empréstimo válido até ao final da época, sem opção de compra.





Médio de características ofensivas, o jovem argentino leva 23 jogos este ano pelo gigante de Buenos Aires, tendo assinado duas assistências, registo semelhante ao que conseguiu nos 20 jogos que disputou durante 2021.A confirmar-se este negócio, Ivo Vieira ganha mais um criativo para compor o seu plantel para 2022/23.