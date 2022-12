: O Gil Vicente FC informa

que chegou a acordo para a cessação do contrato de Mizuki Arai. O jogador regressa assim ao Tokyo Verdy.



O Gil Vicente enaltece o máximo profissionalismo demonstrado por Mizuki e deseja-lhe as maiores felicidades. pic.twitter.com/Pv0Rv2JtwM — Gil Vicente Futebol Clube (@GilVicente_fc) December 26, 2022

O Gil Vicente anunciou a saída do japonês Mizuki Arai, poucos meses depois da sua chegada no verão, na altura por cedência do Tokyo Verdy. O jogador de 25 anos volta ao seu país natal, mudando-se agora em definitivo para o Yokohama FC, um clube recém-promovido ao escalão principal do futebol nipónico.Nos minhotos, o extremo japonês disputou 14 partidas e marcou 1 golo.