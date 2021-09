Murilo diz que golo de Taremi foi "lance ridículo" e vinca: «Ficava bem o empate»

Murilo considera que o Gil Vicente, derrotado em casa pelo FC Porto (1-2), merecia ter conquistado um ponto nesta partida.





"Dói, porque treinámos forte na semana, fizemos bem a estratégia que o míster nos passou, mesmo depois da expulsão dele, mérito dele e nosso. Sofremos golo num lance ridículo , mas reagimos rápido e empatámos. O FC Porto marcou, com mérito individual do Sérgio, mas ficava bem o empate pelo espírito de luta que tivemos", começou por dizer o avançado gilista à Sport TV.O Gil perdeu com Benfica e FC Porto apenas nos últimos minutos, algo que Murilo ressalvou: "Nos dois jogos estivemos bem, aplicámos bem a estratégia com Benfica e FC Porto, hoje prevaleceu uma bola parada, mérito do jogador deles. Merecíamos pelo menos o empate pelo esforço que tivemos, mas infelizmente não conseguimos somar pontos. Temos de continuar a trabalhar e teremos chance de pontuar no próximo jogo."