Murilo e o golo frente ao Tondela: «Aconteceu num momento crucial»

Murilo foi determinante no triunfo do Gil Vicente sobre o Tondela, tendo apontado o primeiro golo dos galos na partida. O bom desempenho valeu ao extremo a distinção de 'man of the match' por parte dos adeptos, situação que, de forma natural, deixou o jogador satisfeito."É importante, trabalhámos para ter este tipo de reconhecimento. Sou um jogador que trabalha para o coletivo desde pequeno, mas, consequentemente, haverá um jogo ou outro em que as individualidades vão sobressair. Fico feliz por ter ajudado a equipa", começou por referir.Elogiando a qualidade do plantel barcelense mostrou-se agradado com aquilo que o Gil Vicente tem feito ao longo da época: "Com o passar do tempo, dos treinos e jogos temo-nos vindo a conhecer melhor uns aos outros. Há muitas jogadas pensadas no treino que o míster nos pede para fazermos. O Samu ganhou e bem a bola e o golo acabou por acontecer num momento crucial. Fomos felizes e conseguimos desbloquear a partida. O primeiro objetivo é entrar para ganharmos os jogos. O grupo é fantástico, independentemente de quem faça os golos. Espero poder ser eu a ajudar o Samu no próximo jogo".Noutro âmbito, o Gil Vicente foi distinguido com o prémio Marketing e Comunicação da Liga Portugal referente a novembro.