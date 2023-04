Murilo e o nulo entre Gil Vicente e Chaves: «Foi um 0-0 atrativo»

No final do encontro, Murilo, ala do Gil Vicente, era um jogador resignado com o empate.

"Foi um 0-0 atrativo, com emoção. Foi um jogo frenético e sabíamos das dificuldades que iríamos ter frente a um adversário que tem jogado bem fora. Apesar de este ter sido o terceiro jogo da semana, conseguimos manter o ritmo. Não conseguimos transformar as nossas oportunidades em golo, mas foi importante não perdermos", referiu o extremo à Sport TV.

Do outro lado, a ideia foi partilhada por Paulo Vítor. "Quem viu o jogo ficou satisfeito. É mais um ponto na nossa caminhada e vamos trabalhar até ao final da época", referiu o guarda-redes, que falou ainda sobre o problema de saúde que o afetou há algumas semanas: "Deus deu-me a oportunidade de continuar a fazer o que amo, sei o que passei."