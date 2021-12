Murilo: «Procurar sempre a baliza»

Murilo, autor do primeiro golo do Gil Vicente, acabou por ser distinguido como o homem do jogo, muito por força de nunca ter desistido de ser feliz “Tenho que estar sempre à procura. Atuo com extremo, tenho que procurar sempre atacar, procurar sempre a baliza. No primeiro tempo, foi na trave, não deu, mas, no segundo, fui persistente, continuei a acreditar e a bola acabou por entrar”, ilustrou, em declarações à SportTV.

Menos feliz apresentou-se Salvador Agra, que deixou, porém, uma mensagem de confiança aos adeptos. “Há que lavantar a cabeça e continuar a trabalhar. Este grupo tem excelente qualidade e, nos momentos mais difíceis, vamos meter o Tondela no lugar que merece, É isso que vamos fazer”, garantiu.