Murilo responde a cibernauta no Instagram da Liga: «Apaga esse comentário infeliz»

A Liga Portugal partilhou no Twitter um vídeo produzido pelo Gil Vicente, que tem como objetivo combater o "ódio e agressividade presentes nos recintos desportivos nacionais". Nos comentários à publicação, um cibernauta afirmou que, perante insultos e críticas, os jogadores devem sim "ser mais fortes", pois "faz parte do futebol e isto não é a missa". Uma reação que motivou um forte repúdio de Murilo, precisamente um futebolista dos gilistas."Já só por isso é que só os fortes é que chegam lá! Temos todos opiniões diferentes, defendemos clubes diferentes, os jogadores têm de saber usar os insultos e as críticas como um combustível para darem a volta por cima. É serem mais fortes porque sim, faz parte do futebol, isto não é a missa!", disse o referido cibernauta. Ao que Murilo respondeu: "Sim, agora vamos usar insultos racistas e ameaças aos familiares como combustível. Apaga esse comentário infeliz enquanto há tempo", disse o extremo brasileiro.