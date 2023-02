Murilo: «Temos de valorizar o que fizemos antes das expulsões»

Autor do golo de penálti que deu a vitória ao Gil Vicente frente ao FC Porto, Murilo foi eleito o homem do jogo e mostrou-se "lisonjeado" pelo prémio, num jogo histórico para os gilistas que venceram pela primeira vez no Dragão."Em primeiro lugar sinto-me lisonjeado por ter recebido o prémio, mas gostava de dividir o mesmo com o grupo todo. Jogar na casa do FC Porto é sempre muito complicado e estamos muito felizes por meter o Gil na história mais uma vez. Vencer neste estádio é muito difícil", começou por referir o avançado do conjunto de Barcelos."Infelizmente sofremos um golo muito cedo, mas demonstramos muita personalidade e conseguir empatar e depois dar a volta ao resultado. Já merecíamos um resultado assim para ganharmos mais confiança para o que resta do campeonato.""Obviamente que as expulsões favorecem sempre a outra equipa, isso foi óbvio e com o passar dos minutos tentamos ir atrás de mais um golo, mas não conseguimos. Isto de sofrermos primeiro está a perseguir-nos e temos de sofrer sempre para depois acordar para o jogo. Também demonstra muita personalidade da nossa parte e quero dedicar esta grande vitória aos adeptos que nos vieram apoiar esta noite""É verdade que em alguns momentos seguramos um pouco demais a bola, mas o futebol é assim e estar a ganhar num ambiente difícil e num estádio destes também afeta. O nosso momento na tabela também influencia e ficamos na dúvida entre arriscar muito ou pouco. De qualquer forma, temos de valorizar o que fizemos antes das expulsões também em que conseguimos dar a volta ao resultado e e vamos levar estes três pontos para casa", concluiu.