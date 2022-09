Oito meses depois de ter sofrido uma grave lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda, Murilo regressou à competição. Ainda à procura da sua melhor condição física, o extremo do Gil Vicente foi utilizado no encontro da equipa sub-23 frente ao Sp. Braga, que terminou com uma derrota por 2-1 dos gilistas.Desta forma, o jogador brasileiro, de 27 anos, está mais próximo de poder ser opção para Ivo Vieira e dar o seu contributo à equipa principal dos galos. Na época passada, Murilo apontou dois golos em 17 partidas, isto até se lesionar em janeiro.No plano coletivo, o Gil Vicente prepara-se para receber o Rio Ave, numa partida agendada para sábado.