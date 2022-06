Murilo: «Vou desfrutar ainda mais desta época depois do período em que estive de fora»

Afastado dos relvados desde janeiro, quando se lesionou no tendão de aquiles do pé esquerdo durante um treino, Murilo regressou mais cedo das férias para dar continuidade aos trabalhos de recuperação com o objetivo de estar pronto para o início da temporada do Gil Vicente. Aos meios do clube, o extremo afirmou ter boas perspetivas em relação ao regresso."Temos de fazer alguns sacríficios na vida, ainda mais no futebol. As lesões fazem parte e sabemos que a partir do momento em que entramos em campo corremos esses riscos. Sabia que teria de pagar esse preço, de ter de voltar ao trabalho antes, de me empenhar mais, de me focar e ultrapassar etapas. Tenho boas expectativas, hoje sinto-me bem. Passei por períodos complicados, sobretudo no começo da recuperação, mas tento pensar que falta muito menos tempo para regressar do que faltava", afirmou o brasileiro.Murilo fez também um balanço da última época: "No começo, nós sentimos que poderia acontecer algo especial no Gil Vicente. Eu tento, com cada camisola que visto, entender um pouco o que representa o símbolo do clube e a cidade. Consegui contribuir dentro de campo durante metade da época e na segunda metade tentei contribuir da melhor forma a partir de fora. Aprendemos a ficar felizes pelos colegas, pelo que foi conseguido pelo Gil Vicente."Em relação à próxima temporada, o extremo de 27 anos não esconde o entusiasmo, reconhecendo, no entanto, que a pressão e as expectativas vão ser maiores: "Vai ser especial vestir a camisola do Gil Vicente esta época porque vai ser um ano em que vai haver muitas expectativas sobre o clube. Acho que o Gil tem profissionais competentes para assumir uma época com calendário cheio. Temos de desfrutar do momento que o clube está a viver e eu também vou desfrutar muito depois do período em que estive de fora e espero me divertir ainda mais no regresso e ajudar mais o Gil Vicente."