Fran Navarro considera que o golo madrugador de Galeno, logo aos 3 minutos, e a expulsão de Danilo condicionaram bastante o Gil Vicente, que acabou por sair derrotado do Dragão (2-0), frente ao FC Porto, e eliminado da Allianz Cup."Sofremos um golo muito cedo e isso afetou a equipa, mas soubemos reagir muito bem. A expulsão do Danilo na 2.ª parte condicionou-nos muito, mas temos de levantar a cabeça e pensar já na Liga e no Santa Clara", disse o avançado espanhol à Sport TV.Ao quarto jogo, Daniel Sousa, o novo treinador do Gil Vicente, sofreu a primeira derrota. Navarro analisa assim o técnico: "O novo mister é sempre muito positivo connosco e vai-nos ajudar muito nesta segunda fase da época. Vamos melhor na Liga e seguir em frente com mais tranquilidade."