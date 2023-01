O extremo Boubacar Hanne, de 23 anos, deixou o Gil Vicente e já foi apresentado no Arges. O atual 11.° classificado da Liga da Roménia anunciou um acordo válido por uma época e meia, com opção de renovação.Na presente temporada, Boubacar Hanne tinha sido utilizado em apenas três encontros oficiais da equipa principal gilista e num encontro dos sub-23. Tinha chegado aos barcelenses em 2020/21 proveniente dos sub-23 do Wolverhampton, ele que fez a maior parte da sua formação no Paços de Ferreira.