Aquilo que parecia ser um dado adquirido acabou mesmo por ser confirmar. Depois de um ano ao serviço do B SAD, Carraça é agora reforço do Gil Vicente, novamente por empréstimo do FC Porto.O lateral-direito assinou um contrato válido por uma época com os galos e colmata assim uma das maiores lacunas que Ivo Vieira tinha no plantel. Zé Carlos, titular no lado direito da defesa em 2021/22, seguiu para o Ibiza cedido pelo Sp. Braga, pelo que Carraça acaba por ocupar a vaga deixada em aberto.Na temporada passada, o experiente jogador, de 29 anos, alinhou em 29 encontros.