Oficial: Fran Navarro é reforço do Gil Vicente até 2024

Agora sim, é oficial: Fran Navarro é reforço do Gil Vicente, confirmando-se assim a notícia adiantada por Record em primeira mão. O avançado espanhol, de 23 anos, foi apresentado este sábado, depois de rubricar um contrato válido por três épocas.





Oriundo do Valencia, clube ao qual esteve sempre ligado, Fran Navarro procura agora ser feliz na primeira experiência sem estar vinculado ao emblema 'Che' e naquela que será a segunda aventura fora de portas, depois de uma época passada no Lokeren.Em declarações aos meios oficiais do clube, Navarro explicou as razões que o levaram a aceitar a mudança. "Vim para o Gil Vicente para crescer como futebolista e pela confiança que o clube me transmitiu. Vou trabalhar dia a dia para cumprir os meus objetivos e ajudar o clube o máximo possível", garantiu.