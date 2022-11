Oficial: Ivo Vieira deixa Gil Vicente

O Gil Vicente oficializou, ao início da noite desta quarta-feira, ter chegado a acordo com Ivo Vieira para a rescisão do contrato que ligava ambas as partes. No comunicado, os galos anunciaram ainda que Carlos Cunha, até então técnico dos sub-23 irá transitar para a equipa principal. Os moldes desta mudança não são totalmente claros, mas tudo indica que esta será uma solução interina.



"O Gil Vicente FC informa que chegou a mútuo acordo com Ivo Vieira e restante equipa técnica para a cessação do contrato de trabalho, com efeitos imediatos. O clube endereça a todos um agradecimento pelo trabalho desenvolvido e votos de sucesso para o seu futuro profissional. Mais se informa que o cargo de treinador principal será agora assumido por Carlos Cunha, que transita da equipa Sub-23 para a equipa sénior", podia ler-se.



Ivo Vieira, recorde-se, conseguiu apenas quatro triunfos em 16 jogos ao serviço do Gil Vicente.





