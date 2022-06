Oficial: Pedrinho é reforço do Ankaragucu para as próximas duas temporadas

Nas suas redes sociais, o médio deixou também uma mensagem de despedida ao Gil Vicente: "Obrigado Gil Vicente, obrigado Gilistas! Foi um prazer e um orgulho enorme fazer parte desta instituição que tão bem me recebeu e tanto me acarinhou. Tenho muito orgulho em ter escrito o meu nome na vossa história! Espero que tenham desfrutado tanto como eu. Obrigado Gil, por tanto em tão pouco tempo".



Em época e meia ao serviço dos barcelenses, Pedrinho apontou dois golos em 57 partidas.

Figura de destaque na campanha que culminou bna qualificação europeia do Gil Vicente, Pedrinho foi apresentado esta quarta-feira como reforço do Ankaragucu, da Turquia. O médio assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas.Nas primeiras declarações com a nova camisola, o jogador, de 29 anos, mostrou-se feliz por estar a viver a sua segunda experiência no estrangeiro. "Acredito que esta será uma experiência muito boa para mim, estou muito animado para conhecer os adeptos do Ankaragucu", referiu aos meios do clube recém-promovido ao principal escalão do futebol turco.