Oficial: Zé Carlos em definitivo no Gil Vicente

O Gil Vicente e Sp. Braga anunciaram, esta manhã, o acordo entre clubes que permite a Zé Carlos ficar em definitivo no emblema de Barcelos, com os arsenalistas a conservarem metade do passe do lateral-direito, de 24 anos.O jogador estava emprestado aos gilistas e, como Record já tinha adiantado, fica em definitivo no clube, tendo assinado um contrato válido por três temporadas.