A realizar aquela que pode vir a ser a melhor temporada do clube na 1ª Liga, os adeptos gilistas têm correspondido nas bancadas às boas exibições e bons resultados do Gil Vicente dentro de campo.Na receção ao Estoril, a formação de Barcelos registou a melhor casa da época, com 5062 espectadores na bancada. Esta foi a primeira vez que a marca dos 5 mil foi ultrapassada, embora seja importante relembrar que, devido às restrições relacionadas com a pandemia, a lotação esteve durante quase toda a época limitada aos 5 mil.Os gilistas já tinham impressionado na visita ao Dragão, levando cerca de 600 adeptos ao terreno do líder e com uma deslocação ao terreno do Sp. Braga no horizonte, a expectativa é que a afluência se mantenha elevada, com o clube a oferecer transporte até ao Estádio Municipal de Braga a quem adquirir bilhete.