Orçamento do Gil Vicente sobe para cerca de 7,5 milhões em 2022/23

Os sócios do Gil Vicente aprovaram, por unanimidade, o orçamento do clube para a temporada 2022/23. Assim, os galos atacarão a temporada 2022/23 com um orçamento de cerca de 7,5 milhões de euros.Numa época em que a formação de Barcelos vai disputar as competições europeias pela primeira vez, a direção liderada por Francisco Dias da Silva procedeu a um incremento a nível orçamental na ordem dos 1,5 M€. Para além disso, a Assembleia Geral realizada esta quarta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, ficou marcada por uma homenagem a Francisco Dias da Silva.O presidente dos barcelenses recebeu um emblema de ouro, pelo trabalho desenvolvido em prol do clube, entregue pela mesa da Assembleia.