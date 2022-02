Pedrinho foi eleito pelo Sindicato dos Jogadores o melhor jogador da Liga Bwin no mês de janeiro.O médio, de 29 anos, somou 16,48% dos votos e bateu a concorrência de Luis Díaz, recentemente transferido pelo FC Porto para o Liverpool, e de Otávio, também dos azuis e brancos. O colombiano e o luso-brasileiro somaram 13,28% e 12,54% dos votos, respetivamente.Com um golo frente ao Portimonense e uma assistência no empate com o Boavista, Pedrinho foi decisivo nos três jogos sem perder que o Gil somou no campeonato durante esse período.