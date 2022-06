Pedrinho e a época no Gil Vicente: «Se tivesse acontecido um bocadinho mais cedo...»

Figura de destaque na campanha que culminou na qualificação europeia do Gil Vicente, Pedrinho prepara-se agora para emigrar, isto na medida em que foi apresentado como reforço do Ankaragücü. Em entrevista ao 'Notícias ao Minuto', o médio fez um balanço da época 2021/22 e explicou ainda a mudança para a Turquia."Tenho pena que isto não me tenha acontecido um bocadinho mais cedo. Tinha, e continuo a ter, a ambição de atingir outro patamar e se isto tivesse acontecido um bocadinho mais cedo, talvez já tivesse lá chegado. Mas as coisas acontecem no tempo em que têm de acontecer. Se aconteceu agora é por alguma razão. De longe, foi a minha melhor época. Não falo só em números. Falo em qualidade de jogo e de tudo aquilo que engloba o futebol", começou por vincar.O jogador, de 29 anos, mostrou-se ainda entusiasmado com o facto de estar prestes a disputar o campeonato turco: "O lado financeiro pesou, claro, mas tive propostas para ir para China, Qatar, Emirados Árabes Unidos ou Rússia. A qualidade do campeonato pesou na minha decisão. A Turquia oferece isso. Toda a gente sabe como é aquela massa adepta lá. A informação que consegui obter através dos jogadores portugueses que lá jogaram também foi ao encontro daquilo que eu quero neste momento da minha carreira. Financeiramente e a qualidade de vida... Foi o juntar do melhor de dois mundos: nível competitivo e conforto financeiro e familiar".