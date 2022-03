Pedrinho e o prémio de melhor jogador do mês: «Sucesso individual que vem de arrasto pelo coletivo»

Depois de ter sido eleito o melhor médio e o melhor jogador de fevereiro da Liga Bwin, Pedrinho recebeu, esta sexta-feira, os dois prémios. No momento da distinção, o jogador do Gil Vicente não escondeu a satisfação que sente pelo momento que vive."É uma estreia e estou muito feliz por ter sido recompensado pelo meu trabalho individual. No entanto, isto era impossível sem a equipa por trás. Este é um sucesso individual que vem de arrasto pelo coletivo", começou por dizer, explicando depois qual o segredo para a dupla premiação: "A regularidade que tenho vindo a apresentar, não só nos últimos meses, mas também ao longo da época toda. Tenho conseguido estar a um bom nível e acaba por ser resultado do bom mês que fizemos. Também jogámos contra equipas como o FC Porto e o Benfica e conseguimos bons resultados, penso que isso foi algo que sobressaiu um pouco mais".Na presente temporada, Pedrinho soma um golo e dez assistências em 29 jogos.