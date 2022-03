Depois de ter vencido o prémio de médio do mês da Liga Bwin, Pedrinho foi agora eleito o melhor jogador da competição no período em questão. O jogador do Gil Vicente sucede assim a Vitinha na conquista do troféu.As boas exibições de Pedrinho em fevereiro, período no qual fez três assistências, valeram 23,08 por cento dos votos dos treinadores dos clubes da 1º Liga. O camisola 8 dos galos superou a concorrência de Ricardo Horta (15,38 por cento dos votos) e de Vitinha (11,54 por cento dos votos).Pedrinho renovou recentemente contrato com o Gil Vicente, ficando assim ligado ao clube até 2025.