Pedrinho eleito o melhor médio de fevereiro da Liga Bwin

Dia em grande para Pedrinho, médio do Gil Vicente. Depois de ter sido anunciada a sua renovação com o emblema minhoto, o jogador foi agora eleito o melhor médio de fevereiro da Liga Bwin.O camisola 8 dos galos arrecadou 39 por cento dos votos dos treinadores das equipas do principal escalão, superando assim a concorrência de Vitinha, do FC Porto (21 por cento dos votos), e de João Carlos Teixeira, do Famalicão (12 por cento dos votos). De resto, o jogador do Gil Vicente sucede mesmo a Vitinha na conquista do prémio.No período em questão, Pedrinho fez três assistências em quatro jogos.