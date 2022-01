Pedrinho: «Estou na minha melhor fase desde que cheguei à 1ª Liga»

Eleito pelos adeptos do Gil Vicente como o Homem do Jogo na vitória do passado fim de semana frente ao Portimonense, a contar para a 19ª jornada da Liga Bwin, Pedrinho mostrou-se feliz pela distinção e falou sobre o seu momento de forma."Fico feliz pelos três pontos, mas a nível individual é sempre bom ser reconhecido, principalmente pelos nossos adeptos que são os que nos seguem mais de perto. Acho que estou na minha melhor fase desde que cheguei à 1ª Liga. Estou a aproveitar, sinto-me feliz dentro de campo e isso é meio caminho para as boas prestações", afirmou o médio, ao canais do clube.O jogador de 29 anos abordou ainda a boa fase da equipa: "A equipa está bem e confiante. Mesmo quando tívemos uma sequência de empates e sem ganhar, sentíamos que estávamos no bom caminho e a prova disso é o momento em que estamos agora e que espero que dure até ao final da época. O que mais queremos agora é que venha o próximo jogo e isso é sinal de confiança."Esta temporada, Pedrinho leva apenas um golo marcado, o tento da vitória na receção à formação de Portimão, mas já contribuiu com seis assistências para o bom desempenho ofensivo da turma de Ricardo Soares esta época.