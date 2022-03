Pedrinho fala em anti-jogo do Estoril: «Só nós queríamos ganhar»

Pedrinho, médio do Gil Vicente, não gostou do nulo. "Só faltou chegar ao golo. Tentámos implementar mais ritmo ao jogo, mas eles fizeram muitas faltas para cortar isso. Demoravam sempre a repor a bola em jogo, quebravam o ritmo e parecia que só nós queríamos ganhar, mas é mais um ponto na nossa caminhada, isso é o mais importante", resumiu, concordando que está numa fase boa: "Sem dúvida, é o melhor momento da minha carreira. Tenho conseguido dar demonstrar isso e estou muito feliz por dar seguimento."

Do lado do Estoril, o extremo Arthur aceitou o empate. "O Gil está a fazer uma caminhada muito boa, por isso este ponto é ainda mais importante para nós. Claro que queríamos a vitória, mas não foi possível, agora é tentar novamente o equilíbrio dos resultados com as exibições."