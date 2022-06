Pedrinho: «Nenhuma outra equipa em Portugal me contactou»

Pedrinho garante que nenhuma outra equipa em Portugal além do Gil Vicente demonstrou interesse nos seus serviços. Em entrevista ao site 'FutebolportuguesdesdeEspaña', o médio diz que só os galos quiseram mantê-lo."Tinha contrato com o Gil Vicente, mas, incluindo a fase antes de renovar, nenhum outro clube em Portugal falou comigo ou com o meu empresário sobre algum tipo de interesse. Assim, creio que posso dizer que o único clube em Portugal que realmente me queria era o Gil Vicente, com quem renovei contrato há uns meses", referiu Pedrinho, revelando-se ciente de que podia ter chegado a este nível mais cedo."Sim, estou no meu melhor período e a temporada passada confirma-o. Mas acho que podia ter chegado a este nível antes, se tivesse estado neste contexto há uns anos", frisou.