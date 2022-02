Pedrinho: «Quinto lugar não é por acaso»

Pedrinho foi uma unidade fulcral na manobra do Gil Vicente que bateu o pé ao Benfica no Estádio da Luz na última jornada e o médio, que foi reconhecido pelos adeptos minhotos com o prémio de melhor jogador em campo, revelou os trunfos que permitiram não só superar os encarnados, como sustentar a formação de Barcelos no 5º lugar do campeonato."A organização é a base do nosso sucesso. Esta equipa sabe perfeitamente o que fazer com bola, sem bola e em todos os momentos do jogo", comentou Pedrinho à comunicação gilista, salientando que essa disciplina tática "foi essencial frente a uma grande equipa como é o Benfica": "Não é fácil jogar na Luz, mas deixámos a nossa identidade à vista de todos. Jogámos olhos nos olhos com o Benfica e temos mérito no triunfo que arrecadámos".Predicados, contudo, que Pedrinho sustenta não toldarem o espírito de compromisso firmado no balneário, onde a palavra Europa ainda não faz parte do vocabulário."Temos noção que este 5º lugar não é por acaso, porque é fruto da qualidade e regularidade da equipa, mas dentro do balneário reina a tranquilidade. Esta posição na tabela é o reflexo do nosso trabalho, mas estamos tranquilos, até porque sabemos que no futebol, se deixarmos de ser humildes, as coisas mudam de um momento para o outro", confidenciou Pedrinho, sem esconder o foco em continuar a somar pontos: "Segue-se o Santa Clara e a prova da qualidade deste adversário está na derrota do Gil Vicente na primeira volta, mas muito do que acontece no jogo deve-se ao que damos durante o seu desenrolar, pelo que continuamos a respeitar o Santa Clara, só que jogamos em casa, não vamos mudar uma vírgula à nossa identidade e queremos lutar pelos três pontos".Pedrinho soma nove assistências e um golo ao serviço do Gil Vicente. Desempenho suficiente para o médio, de 29 anos, assumir que está a "atravessar o melhor momento da carreira"."É sempre importante ser reconhecido e também acho que estou na melhor fase porque melhorei no aspecto da decisão no último terço do campo e isso permitiu-me alcançar esses números, mas não quero ficar por aqui e espero fazer ainda mais", justificou Pedrinho, para logo de seguida deixar uma provocação aos adeptos para o jogo com o Santa Clara: "Agora não há desculpas. A equipa está bem, mostra qualidade e todos queremos sentir o apoio das pessoas, mas também tenho a certeza que os adeptos vão dar uma boa resposta no jogo frente ao Santa Clara".