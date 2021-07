Pedrinho: «Vamos praticar um futebol ainda melhor do que no ano passado»

Apesar das muitas mudanças que o plantel do Gil Vicente tem sofrido ao longo deste mercado de transferências, Pedrinho, médio que transitou do plantel do ano passado, mostra-se satisfeito com aquilo que tem sido a época dos galos até ao momento.





"Está a ser muito positiva, temos muitos jogadores experientes, alguns deles transitaram da época passada e conhecem bem as ideias do treinador. A adaptação está a ser rápida, estamos a tentar ajudar o treinador dando o nosso feedback porque sabemos que o treinador quer um futebol bonito e atractivo. Estamos a trabalhar bem e no bom caminho", começou por referir aos meios do clube.Revelando que não tem qualquer tipo de arrependimento por ter escolhido voltar a Portugal pelas portas do emblema barcelense, o camisola 19 explicou ainda a forma como os gilistas querem encarar a temporada que agora começa: "A nossa vontade de praticar esse futebol mantém-se, o míster tem ideias muito próprias e temos de ir ao encontro delas. Os jogadores da época passada estão cá para ajudar o treinador nesse capítulo e penso que a mensagem está a ser bem passada. Tenho a certeza que vamos fazer uma boa época e que vamos praticar um futebol ainda melhor do que no ano passado."Pedrinho concluiu fazendo referência à presença de adeptos nos estádios. "O futebol pede adeptos, é um desporto que precisa disso. Estamos com muitas saudades e eu, como adversário que fui do Gil Vicente, sei que, quando jogarmos em casa, vamos ser mais fortes do que o que fomos na época passada. É uma casa difícil, os adeptos surgem em grande número e estamos com muitas saudades de ver os adeptos ao nosso lado", disse.