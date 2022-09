Pedro Albergaria apresentado como diretor desportivo do Gil Vicente

O Gil Vicente anunciou, esta quinta-feira, a chegada de Pedro Albergaria ao comando técnico do clube. O ex-guarda-redes, agora com 41 anos, sucede a Tiago Lenho no cargo.Pedro Albergaria desempenhava o cargo de diretor desportivo do Vizela, clube que ajudou a subir do Campeonato de Portugal à 1ª Liga. Agora segue-se o desafio no 'rival' minhoto, isto numa altura em que Tiago Lenho ruma ao Marítimo.Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Sporting, Ivo Vieira não deixou passar a situação em claro. "O Tiago Lenho foi fundamental nos últimos quatro anos do Gil Vicente, acompanhou o crescimento do clube e vamos tentar dar sequência ao que foi feito. Deixo-lhe, em nome de todo grupo, uma palavra de carinho e boa sorte, menos contra o Gil Vicente. Aproveita também para dar as boas-vindas ao Pedro Albergaria ", referiu o técnico.