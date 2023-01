Pedro Albergaria: «Fran Navarro? Vale muitos milhões»

Pedro Albergaria, diretor desportivo do Gil Vicente, foi um dos convidados desta quarta-feira do programa ‘Futebol Total’, do Canal 11, e abordou a situação de Fran Navarro, avançado que tem despertado o interesse de vários clubes."Há várias abordagens, é um jogador com muito mercado. Coisas concretas não existem e a situação classificativa do Gil Vicente [a lutar pela permanência] torna o processo mais complicado. Quanto vale? Muitos milhões. Para além de um grande jogador, é um miúdo incrível. Apesar de todo o ruído, tem um foco difícil de encontrar", explicou, destacando ainda o facto de o jogador ter um bom acompanhamento fora do clube.O Gil Vicente, recorde-se, tem 60 por cento do passe de ‘El Toro’, pertencendo os restantes 40 por cento ao Valencia.