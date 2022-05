Pedro Guimarães: «Não fizemos o jogo que queríamos»

Na ausência de Ricardo Soares, depois de ter sido expulso frente ao Paços de Ferreira na jornada passada, e ainda de Maurício Vaz (treinador-adjunto) pela mesma razão, foi Pedro Guimarães quem orientou o Gil Vicente em Alvalade. No final do jogo, que terminou com o triunfo dos leões, o preparador físico do conjunto de Barcelos mostrou-se orgulhoso dos jogadores gilistas e realçou que os verdes e brancos foram superiores."Penso que o jogo, numa fase inicial, foi dividido. O Sporting é o atual campeão e uma equipa com jogadores de grande qualidade. Estávamos a dividir o jogo, mas houve um ou dois lances que nos tiraram do jogo. O Sporting foi mais forte a partir dai. Parabéns pelo jogo que fez. Estou orgulhoso dos nossos jogadores, mas o Sporting foi superior", começou por dizer à Sport TV."Fica mais difícil sem eles. Estamos a falar do nosso líder que deve estar sempre no banco de suplentes. Ainda assim, preparámos este jogo como sempre durante a semana. Não fizemos o jogo que queríamos. Realçar a atitude dos nossos jogaodres. Vamos lutar até ao fim pelo 5.º lugar e o claro objetivo e penso que vamos conseguir.""Sim, se vencermos o próximo jogo em casa atingimos o objetivo. Estamos confiantes e vamos lutar muito por este lugar. Estamos muito orgulhosos e vamos dar resposta no próximo jogo", concluiu.